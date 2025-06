Pino Insegno torna alla comicità con Facci ridere quando va in onda il nuovo show di Rai2

Preparati a ridere come mai prima d’ora: Pino Insegno torna in grande stile con il suo nuovo show, Facci Ridere, in onda su Rai2 dal 29 giugno. Un mix di comicità, ospiti sorprendenti e momenti irresistibili ti aspetta in prima serata. Sei pronto a scoprire cosa rende questo programma imperdibile? Continua a leggere e lasciati coinvolgere dall’irresistibile allegria di Pino Insegno!

Pino Insegno è pronto a condurre uno show in prima serata. Il programma si chiama Facci Ridere e dal 29 giugno arriverà su Rai2. Ecco di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pino - insegno - facci - ridere

REAZIONE A CATENA 2025: NUOVI GIOCHI E STUDIO NEL GAME SHOW DI RAI1 CON PINO INSEGNO - Torna su Rai1 il game show "Reazione a Catena" dal 8 giugno 2025, alle 18.45, con la 19ª edizione. Curato da Pino Insegno, il programma sfida l’intuito, prontezza e padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori.

Pino Insegno ci riprova, per lui il prime time di Rai 2 con “Facci ridere” Vai su X

“Decisione Rai presa”. Bomba su Pino Insegno dopo il ritorno in tv con Reazione a Catena e le polemiche Vai su Facebook

Pino Insegno torna alla comicità con Facci ridere, quando va in onda il nuovo show di Rai2; Pino Insegno ci riprova, per lui il prime time di Rai 2 con “Facci ridere”; Pino Insegno torna con Reazione a Catena: Tante novita' molto divertenti.

Pino Insegno torna alla comicità con Facci ridere, quando va in onda il nuovo show di Rai2 - Il programma si chiama Facci Ridere e dal 29 giugno arriverà su Rai2. Si legge su fanpage.it

Pino Insegno ci riprova, per lui il prime time di Rai 2 con “Facci ridere” - In onda dal 29 giugno, vede tre squadre sfidarsi a colpi di battute per conquistare una giuria di “musoni” vip ... Lo riporta msn.com