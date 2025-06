Pokémon Horizons raggiunge un traguardo che conferma il futuro senza Ash

Pokémon Horizons raggiunge un traguardo storico, sfatando i miti e tracciando un nuovo cammino senza Ash. Con il centesimo episodio trasmesso in Giappone, la serie si conferma come una delle più amate del panorama animato, dimostrando che il futuro delle avventure di Liko e Roy è ancora tutto da scrivere. Dopo poco più di due anni dalla sua nascita, questa nuova era continua a sorprendere e coinvolgere i fan di tutto il mondo, dimostrando che le innovazioni sono il cuore pulsante del franchise.

Il successo di Pokémon Horizons si conferma con il raggiungimento di un traguardo importante: la trasmissione ha infatti trasmesso in Giappone il suo centesimo episodio, consolidando la sua presenza nel panorama dell’animazione dedicata ai fan della serie. Dopo poco più di due anni dalla sua prima messa in onda, i protagonisti Liko e Roy continuano a conquistare il pubblico, dimostrando che le nuove avventure non sono destinate a terminare nel breve termine. celebrando i cento episodi di pokemon horizons. un video speciale per commemorare l’importante traguardo. Immagine commemorativa del 100° episodio di Pokémon Horizons L’episodio numero 100, intitolato “ We Rising Volt Tacklers! “, riprende direttamente dall’episodio precedente e mostra Liko e Roy impegnati in una battaglia contro due nuovi antagonisti affiliati agli Explorers. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it