Il capo ultras della Roma con la maglia del Napoli il pugile laziale con quella romanista Viaggio nelle curve criminali

un sorprendente processo di evoluzione, si trova oggi al centro di un inquietante intreccio tra passione e criminalità, rivelando come le curve possano riflettere le contraddizioni e le tensioni di una società in costante mutamento. Questo viaggio tra passioni e ombre svela i profondi legami tra tifoserie, politica e illegalità, un fenomeno che merita attenzione e riflessione.

Il calcio, specchio e talvolta distorsione della società, rivela nelle curve di Roma e Lazio uno scenario complesso, dove passione e tifo si intrecciano con radicati estremismi politici e floride attività criminali. Un tempo identificata da un'anima "rossa" e popolare, la tifoserie romanista, in. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il capo ultras della Roma con la maglia del Napoli, il pugile laziale con quella romanista. Viaggio nelle curve criminali

