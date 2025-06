Gli operai bloccano Napoli per un giorno | Pronti a fermare il Paese |VIDEO

Un'onda di metalmeccanici ha bloccato Napoli per mezza giornata, unendo ancora una volta Cgil, Cisl e Uil in un gesto di solidarietà e determinazione. I lavoratori scendono in strada per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale, dimostrando che la forza del sindacato e la voce dei lavoratori sono più vitali che mai. La loro mobilitazione non è solo un segnale di disappunto, ma una chiamata all’attenzione per un futuro di dignità e rispetto sul lavoro.

Un'onda di metalmeccanici ha bloccato Napoli per mezza giornata. Sono i lavoratori e le lavoratrici che sono scese in strada pe protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale. Un'occasione che ha visto di nuovo insieme Cgil, Cisl e Uil, cosa che non accadeva da tempo.

Sciopero dei metalmeccanici, in 5000 a Napoli: “Bloccheremo la nazione”. De Palma: “Operai non arrivano a fine mese” - In un’Italia in fermento, i metalmeccanici di Napoli si sono mobilitati con forza, con circa 5000 lavoratori che scendono in piazza per chiedere un giusto rinnovo contrattuale.

I metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil hanno marciato sul centro città per protestare contro la decisione degli imprenditori di non riaprire il tavolo per il rinnovo dei contratti: "In questa regione 60 ..."

