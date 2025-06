Consiglio Onu a Ginevra ministro esteri Iran Araghchi | Israele ha imposto guerra ingiusta noi attaccati durante negoziati promettenti - VIDEO

Nell’ambito delle tensioni internazionali, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha lanciato un duro attacco contro Israele al Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a Ginevra, denunciando azioni considerate “tra l’illegale e il criminale”. In questo scenario di conflitto e negoziati promettenti, è fondamentale comprendere le implicazioni di tali accuse e il loro impatto sulla stabilità regionale, evidenziando la complessità di una situazione in continua evoluzione.

Il capo della diplomazia iraniana non ha dichiarato che il comportamento di Israele è “tra l’illegale e il criminale” Duro l’attacco da parte dell’Iran contro Israele al Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a Ginevra. Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha denuncia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Consiglio Onu a Ginevra, ministro esteri Iran Araghchi: “Israele ha imposto guerra ingiusta, noi attaccati durante negoziati promettenti” - VIDEO

In questa notizia si parla di: israele - consiglio - ginevra - ministro

Consiglio d'Europa: Israele a Gaza verso pulizia etnica e genocidio - Il Consiglio d'Europa denuncia le azioni di Israele a Gaza come gravemente orientate verso la pulizia etnica e il genocidio.

Dal rientro in classe dopo le vacanze estive del 2026, gli allievi residenti in Francia non potranno più frequentare le scuole del Canton Ginevra. La misura, decisa dal Consiglio di Stato, metterà fine a un regime transitorio in vigore dal 2019. Attualmente riguar Vai su Facebook

Iran al Consiglio Onu a Ginevra: Noi attaccati nel pieno di un promettente negoziato - Europei a Ginevra incontrano ministro degli esteri iraniano: Araghchi: Noi vittime di crimini (Video); Guerra Israele Iran, Netanyahu: Fermeremo nucleare dell'Iran con o senza Trump. LIVE; A Ginevra l'incontro di Francia, Gran Bretagna e Germania con l'Iran.

Iran al Consiglio Onu a Ginevra: "Noi attaccati nel pieno di un promettente negoziato" - Missile iraniano caduto ad Haifa: 17 feriti di cui 3 gravi In 17 sono rimasti feriti a causa della caduta di un missile iraniano su Haifa. Lo riporta msn.com

Ondata di missili contro Israele. In corso vertice tra ministri degli Esteri di Uk, Francia, Germania e Iran | La diretta - Mentre i ministri europei cercano una via diplomatica a Ginevra, Israele colpisce i siti nucleari iraniani. msn.com scrive