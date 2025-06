Graduatorie ATA 24 mesi allegato G | dal 23 giugno al 11 luglio la scelta delle sedi per le supplenze NOTA

Se sei tra i candidati nelle graduatorie ATA 24 mesi, attent*, alle nuove scadenze! Dal 23 giugno all’11 luglio, potrai scegliere le sedi per le future supplenze, un passaggio cruciale per assicurarti incarichi in tempi rapidi. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha infatti fissato queste date fondamentali, garantendo trasparenza e opportunità a tutto il personale ATA. Scopri come muoverti al meglio e non perdere questa occasione unica!

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito le tempistiche per la scelta delle sedi da parte degli aspiranti personale ATA inseriti nelle graduatorie 24 mesi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: graduatorie - mesi - scelta - sedi

Graduatorie ATA 24 mesi, chi presenta domanda di aggiornamento non è tenuto a dichiarare la CIAD - Entro le ore 14 del 19 maggio, il personale ATA con almeno 24 mesi di servizio nelle scuole statali ha l'opportunità di presentare domanda per essere inserito nelle graduatorie ATA 24 mesi.

Graduatorie ATA 24 mesi, allegato G: dal 23 giugno al 11 luglio la scelta delle sedi per le supplenze. NOTA; Al via le domande per le graduatorie 24 mesi ATA 2025/26; Graduatorie di istituto ATA: il modello per la scelta delle scuole disponibile dal 14 marzo.

Graduatorie ATA 24 mesi, quando l’allegato G? In attesa della scelta delle 30 scuole - Gli aspiranti ATA 24 mesi, le graduatorie utili per l'attribuzione delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno e dei ruoli, hanno ... Secondo orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi: allegato G, scelta sedi, fino all’11 luglio. La guida del Ministero - Fino all’11 luglio, su Istanze online, per i candidati ATA 24 mesi è disponibile l’allegato G finalizzato alla scelta delle 30 sedi ... Lo riporta orizzontescuola.it