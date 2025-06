La Promessa anticipazioni 21 giugno | Cruz e Don Alonso vogliono anticipare le nozze di Catalina

Domani sera su Rete 4, la soap “La Promessa” ci riserva colpi di scena emozionanti. Cruz e Don Alonso vogliono anticipare le nozze di Catalina, mentre Vera affronta un dolore profondo che la porterà a lasciare la tenuta per sempre. Non perdete l’appuntamento con la passione e i segreti di Cordova, disponibili anche in live streaming su Mediaset Infinity. Ecco cosa succederà nella puntata che ci aspetta: Jana si reca in...

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Vera non riesce a superare il dolore per la rivelazione di Lope e decide di andarsene per sempre dalla tenuta. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana si reca in carcere per vedere Don Romulo e scopre con sgomento che le sue condizioni fisiche e mentali stanno peggiorando a causa dei maltrattamenti subiti Riassunto dell'episodio precedente Santos ha ascoltato per caso una conversazione che lo ha profondamente turbato: ha scoperto che suo padre non gli ha mai raccontato la verità sulla morte della madre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it