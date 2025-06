Chiusura notturna dei Cau dal 1 luglio | scatta lo stato di agitazione

In un clima di crescente tensione, Bologna si mobilita contro la chiusura notturna dei Caus, prevista dal 1° luglio dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Ausl. La decisione, definita dai sindacati di categoria come una "scelta unilaterale", ha acceso le proteste e proclamato lo stato di agitazione. Una questione che mette in discussione i diritti dei cittadini e la tutela della salute pubblica, aprendo un dibattito urgente sulla gestione dei servizi sanitari notturni.

A Bologna esplode la protesta contro la decisione della Regione Emilia-Romagna e dell'Ausl di chiudere i Cau nelle ore notturne a partire dal 1 luglio. A proclamare lo stato di agitazione sono i sindacati di categoria Cgil, Cisl e Uil, che definiscono la riorganizzazione una "scelta unilaterale".

