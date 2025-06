Fonti l' Iran chiede pausa dei colloqui per consultazioni

Le tensioni alle porte di Ginevra si intensificano: l'Iran ha richiesto una pausa nei colloqui con l'Europa per consultazioni interne, suggerendo che la proposta franco-britannico-tedesca stia facendo emergere questioni rilevanti. Mentre le delegazioni rientrano nelle loro sale di lavoro, l'esito di questa pausa potrebbe segnare un nuovo passo nel dialogo internazionale. Seguiamo da vicino gli sviluppi di questa cruciale fase diplomatica.

Da una trentina di minuti i colloqui di Ginevra fra europei e Iran sono sospesi. Da quanto si apprende, la delegazione iraniana ha chiesto un'interruzione per consultazioni interne, un'iniziativa che sembra suggerire che la proposta sul tavolo, avanzata da Francia-Gb-Germania, sia significativa. Fonti del Quai d'Orsay confermano che i colloqui sono interrotti per una " pausa tecnica " e che ogni delegazione √® rientrata in una sala di lavoro separata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net