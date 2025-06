Adeguamento dell’organico ATA per l’anno scolastico 2025 2026 Dal 30 giugno funzioni disponibili

A partire dal 30 giugno, si aprono nuove opportunità per gestire l’organico ATA dell’anno scolastico 2025/2026. Le funzioni informatiche saranno disponibili per eventuali adeguamenti necessari, garantendo flessibilità e precisione nella pianificazione del personale. Questa possibilità rappresenta un passo importante per ottimizzare le risorse e rispondere tempestivamente alle esigenze di ogni istituto scolastico. Scopriamo insieme come sfruttare al meglio queste funzionalità e assicurare un anno scolastico senza intoppi.

A partire dal 30 giugno, saranno disponibili le funzioni informatiche necessarie per intervenire sull’organico di diritto del personale A.T.A., qualora si rendano necessari adeguamenti in base a circostanze concrete non previste inizialmente. L'articolo Adeguamento dell’organico A.T.A. per l’anno scolastico 20252026. Dal 30 giugno funzioni disponibili . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

