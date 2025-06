Inter-Urawa Reds debutto tanto atteso per Chivu? Probabile formazione!

Domani sera alle 21, lo Stadio Lumen Field di Seattle ospiterà una sfida imperdibile: Inter-Urawa Reds, seconda giornata del Mondiale per Club. È il debutto tanto atteso di Chivu sulla panchina nerazzurra, con la squadra determinata a conquistare i tre punti fondamentali per proseguire il sogno mondiale. La tensione è alta, e il risultato sarà determinante: l’Inter punta tutto sulla vittoria per continuare a sognare in grande.

Inter-Urawa Reds si disputerà domani 21 giugno alle ore 21 allo Stadio Lumen Field di Seattle: di seguito la probabile formazione della squadra nerazzurra. LA SFIDA – Inter-Urawa Reds è il match valido per la seconda giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. La formazione di Cristian Chivu ha un solo risultato a disposizione, la vittoria, se intende alimentare il suo obiettivo di accesso alla fase a eliminazione diretta della competizione internazionale. Per farlo, la squadra nerazzurra dovrà mostrare una maggiore efficacia sotto porta, in discontinuità rispetto a quanto visto nel match pareggiato contro il Monterrey con il punteggio di 1-1. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Urawa Reds, debutto tanto atteso per Chivu? Probabile formazione!

