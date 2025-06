Giornata mondiale del rifugiato a Vizzini una grande festa per l’inclusione e la pace

Una manifestazione fortemente sentita e vibrante, che celebra l’inclusione, la solidarietà e la speranza, unendo comunità e rifugiati in un abbraccio di pace e rispetto reciproco. Un’occasione unica per rafforzare i valori di accoglienza e umanità, dimostrando che insieme possiamo costruire un futuro più giusto e solidale. Non mancate: la vostra presenza può fare la differenza!

Il 23 giugno, alle ore 16:30 in piazza Marconi a Vizzini, si terrà l'evento per la Giornata mondiale del rifugiato, promosso con forza e convinzione dal Comune di Vizzini, guidato dal sindaco Salvatore Ferraro e dal vicesindaco, Fabiola Di Benedetto. Una manifestazione fortemente sentita e

