Berrettini vince il torneo Atp di Marrakech | “E’ solo l’inizio”

(Di domenica 7 aprile 2024) (Adnkronos) – MatteoilAtp di(terra battuta, montepremi 579.320 euro), in Marocco. Il romano 27enne batte in finale lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 7-5, 6-2 in 1h47? conquistando il primo titolo del 2024 e l’ottavo della carriera., reduce dalla finale persa nel Challenger di Phoenix, in Marocco conferma di aver archiviato finalmente i problemi fisici che lo hanno condizionato tra la fine del 2023 edell’attuale stagione. L’azzurro, contro uno specialista della terra rossa, nel primo set subisce il break nel quarto game (1-3) ma è bravo a colmare subito il gap (3-3). Sul 5-5, il romano mette la freccia strappando il servizio al rivale e nel game successivo risale da 0-40, annulla 3 palle break e chiude la prima frazione ...

