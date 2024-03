Tpl | Fontana | ' a Sala serve ripasso su competenze | si occupi di buche stradali'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2024) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - "Fatico a comprendere l'atteggiamento del sindacoche il venerdì si pone come 'costruttore' di idee e progetti e il sabato veste i panni del 'disfattista' picconando, su presupposti privi di fondamenta reali, chi non fa parte del suo schieramento politico. Mi verrebbe da liquidare il tutto constatando che la campagna elettorale sta per entrare nel vivo". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio, replica così al sindaco di Milano, Giuseppe, che - in un convegno sull'attrattività in corso a Milano - ha 'accusato' la Lombardia di non aver fatto nulla sul fronte del trasporto pubblico negli ultimi 30 anni. "E' giusto ricordare che fino al 2016 il trasporto pubblico è gestito dalle Province e che subito dopo è passato alle Agenzie del Trasporto pubblico, i cui vertici sono indicati ...