Traffico Roma del 05-03-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 5 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàconsiste su Viale dei Colli Portuensi in via Cipro in via della Pineta Sacchetti in viale dell’Università in Viale del Casale di San Basilio in via dell’Acqua Bullicanteanche in via Tuscolana in zona Cinecittà e su alcuni tratti di via Laurentina sul resto delle principali stradenella norma In collaborazione con Luce Verde infomobilità