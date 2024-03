Pordenone | 12enne trovata morta nel letto | da giorni aveva un forte dolore al ginocchio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 5 marzo 2024) Una bambina di 12 anni, cittadina statunitense e residente a Prata dicon la famiglia, è statasenza vita nel suodai genitori quando sono andati a svegliarla martedì 5 marzo mattina per andare a scuola. Il decesso è stato già segnalato alla Procura. La bambina era una giocatrice di football americano presso i campi della base aerea statunitense di Aviano. Venerdì scorso, dopo un allenamento,accusato unalche non accennava a sparire. Per questo duedopo, domenica, i genitori l’hanno portata in ospedale per gli accertamenti. Dopo la visita, laè ritornata a casa. Secondo i primi accertamenti, il padre avrebbe chiamato i soccorsi intorno alle 9.30. Il personale ...