DiMartedì | ospiti puntata 5 marzo 2024

(Di martedì 5 marzo 2024) Sarà in onda stasera, il programma condotto da Giovanni Floris in onda su La7. Nelladi oggi, martedì 5, a partire dalle 21.25 circa, si tornerà a puntare gli occhi sui temi più caldi di politica e attualità, senza dimenticare argomenti importanti quali fisco, pensioni, cultura, scienza, costume e società. Al centro dellale prossime elezioni regionali in Abruzzo e la sfida tra il candidato presidente uscente Marco Marsilio, vicino alla premier Giorgia Meloni e il candidato delle opposizioni unite Luciano D’Amico. Sul fronte dell’economia ci si concentrerà sui dati del rapporto deficit/pil del 2023, decisamente peggiori rispetto alle previsioni, con i riflessi sulla politica e sull’economia reale....