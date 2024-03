Digitalizzazione nella logistica | lo specialista degli imballaggi DS Smith sceglie il Wi-Fi di Cambium Networks

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di martedì 5 marzo 2024) Milano, 5 Marzo 2024 – DSè uno dei principali fornitori al mondo disostenibili e a base di fibre, impegnato nel riciclaggio eproduzione di carta. In qualità didiecologici, l’azienda svolge un ruolo fondamentalecatena del valore in vari settori, tra cui l’e-commerce, i beni di largo consumo (FMCG – Fast-Moving Consumer Goods) e la produzione. DS, quotata al FTSE 100, ha sede a Londra, opera in oltre 30 Paesi e ha una forza lavoro di circa 30.000 dipendenti. Per migliorare l’efficienza della produzione e dello stoccaggio in circa 20 sedi in Germania, l’infrastruttura di rete è in fase di graduale ammodernamento. Come passo preliminare, è stata implementata una rete Wi-Fi completa presso il sito di Hövelhof, ...