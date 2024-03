Sport in tv oggi lunedì 4 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) Comincia una nuova settimana di, conche vanno a rincorrersi dalla mattina alla sera fino alla notte.ancor meno pieno didell’usuale, ma che riserva comunque qualcosa da guardare con attenzione. E il protagonista, in questo caso, è il ciclismo, con le due corse a tappe del momento che peraltro si sovrappongono: la Parigi-Nizza e la Tirreno-Adriatico, l’una già alla seconda tappa e l’altra che si fa largo per mezzo della cronometro di Lido di Camaiore. Il calcio la fa decisamente da padrone, attraverso un numero diparticolarmente elevato per essere. E le protagoniste principali, almeno a livello italiano, sono Serie A e Serie C. La notte riserva poi dueparticolari. Ma se dell’uno, la NBA, si sa bene (e va in onda ...