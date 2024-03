Sh?gun assomiglia a Il Trono di Spade? Ecco il parere del regista

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sh?gun è approdata su Disney Plus con due episodi e ha già riscosso un grande successo. In un’intervista recente, ilJonathan Van Tulleken si è assicurato di suggerire come paragone per la serie non tanto Ildi, quanto Succession e House of Cards. Intervistato da BBC, van Tulleken ha elogiato l’adattamento del romanzo di James Clavell, dichiarando: “È un’epopea, uno spettacolo puro“, aggiungendo anche che il paragone migliore da fare sia con House of Cards di Netflix e Succession della HBO, piuttosto che guardare a Ildi. Anna Sawai in una scena di Shogun. Fonte: Disney Plus“Molti lo paragonano a Ildi, ma personalmente penso che Sh?gun sia molto più simile ad House of Cards e Succession” ha dichiarato il ...