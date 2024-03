Piaggio | ' nel 2023 l' utile più alto di sempre a 91 milioni'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024)chiude un anno da record, con ebitda, margini enetto più alti di. I ricavi sono scesi del 4,4% a 1.994,6ma l'ebitda è cresciuto del 9% a 325con un margine ebitda al 16,3% (dal 14,3% nel 2022), il·risultato operativo (Ebit) si è attestato a 180,7(+ 13,8%) e l'netto di 91,1di euro (+ 7,3%). Il cda proporrà quindi all'assemblea un sald0 di 8 centesimi di euro per azione che porta il dividendo totale dell'esercizio, acconto incluso, a 20,5 centesimi per azione. A pesare sul fatturato è stata la frenata dell'area Asia Pacific (-23,8% a cambi costanti) che solo in parte è stato compensato dall'India (+14,9%), con l'area EMEA e Americas che hanno invece consuntivato un fatturato stabile rispetto ...