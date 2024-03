Israele | ondata di dimissioni nell' esercito | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Continua ad allontanarsi l'ipotesi di un accordo su una tregua a Gaza. La delegazione israeliana per il momento non parte per El Cairo, in Egitto, dove sono in corso colloqui per un cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri, a cui sono presenti rappresentanti di Hamas, Qatar e Stati Uniti. Intanto si registra un'ditra i portavoce dell'di. Il numero due della squadra, Daniel Hagari, avrebbe deciso di lasciare assieme ad altri suoi collaboratori stretti. Dietro queste scelte ci sarebbero motivi "operativi e personali".