Inter-Genoa oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2023 2024

(Di lunedì 4 marzo 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la ventisettesima giornata di. Il campionato è ormai in cassaforte per i nerazzurri, che vogliono però archiviare la pratica al più presto così da potersi concentrare sulla Champions League. Fondamentale dunque battere ilper volare a +15 sul secondo posto occupato dalla Juventus. Riuscirà Lautaro Martinez, che non ha mai segnato al Grifone, a sfatare questo tabù? La sfida è in programma, lunedì 4 marzo, alle ore 20:45.su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e insu Dazn, NOW e Sky Go. SportFace.