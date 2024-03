Calcio a 5 Serie B | C1 e C2 | risultati e marcatori delle gare tra il 1° e il 2 marzo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ci aspettano finali di stagione al cardiopalma: in B l’Audax torna alla vittoria e resta in scia al primo posto; in C1 lo Jesi aggancia la Nuova Juventina; in C2 continua il duello Chiaravalle-Amici del Centro Sportivo. Umori contrastanti a Cingoli: Polisportiva Victoria ai play-off, Avenale aritmeticamente fuori. Il Real Fabriano vince il derby VALLESINA, 42023 – Ci aspetta un finale di stagione emozionante per le nostre squadre dia 5 traB, C1 e C2. Le partite tra il 1° e il 2ci confermano che ci saranno dei veri e propri testa a testa per vincere i campionati. InB l’Audax Sant’Angelo rimane attaccata alla capolista Grifoni, mentre in C1 lo Jesi aggancia in testa la Nuova Juventina a 4 giornate dalla fine. In C2, nel girone A continuano a vincere Chiaravalle e ...