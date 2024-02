Recanatese | i consigli di Sfrappa | Occhio ai giovani del Perugia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Poche parole pensando esclusivamente a lavorare sul campo. Un aspetto che accomuna sia ilche laalla vigilia del match di dopodomani al "Curi", di estrema importanza per entrambe anche se il Grifo è in lotta per una posizione di prestigio nella griglia dei playoff ed i giallorossi sono in tutt’altre faccende…affaccendati. Allora abbiamo chiesto lumi ad uno dei massimi esperti del calcio umbro, il direttore sportivo Domenicoche in passato ha avuto la responsabilità di molte compagini, collaborando attivamente anche con Massimiliano Allegri e Serse Cosmi, giusto per fare due nomi., pronostico chiuso per Sbaffo e compagni? "Non direi: chiaro che sarà una partita difficilissima ma occorrerà vedere se la vittoria con la Vis Pesaro sia stata un segnale che sia cambiato il vento. ...