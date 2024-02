LIVE – Formula 1 | GP Bahrain | prove libere 1 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Inizia ufficialmente la stagione 2024 di1, con ilpronto ad ospitare il primo Gran Premio dell’anno. In un weekend particolare, che vede la gara in programma per il sabato, si scende in pista a partire da giovedì, con le prime due sessioni di. Le dieci squadre e i venti piloti tenteranno di raccogliere più dati possibili, in modo da aprire la stagione nel migliore dei modi. DOVE SEGUIRLE INSportface.it è pronto a fornirvi tutti gli aggiornamenti della seconda giornata inSportFace.