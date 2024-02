Inter | numeri da capogiro | ennesima dimostrazione di forza con l' Atalanta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, 28 febbraio 2024 – Un'altra vittoria, ancora con quattro gol di scarto. Per l'ottava volta nel campionato in corso, la quarta di fila. L'straripa. Rifila un poker anche all', che proprio come l'avversaria di stasera non aveva mai perso nel 2024 e dopo otto successi e due pareggi crolla sotto i colpi della capolista. Va bene che lo scontro diretto con il Bologna del prossimo weekend poteva fungere da distrazione, ma la Dea ha fatto il suo praticamente fino all'1-0 di Darmian, minuto 26 del primo tempo. Poi di squadra ce n'è stata una sola in campo. Impressionante. Arrivata alla cifra di 67 gol in ventisei giornate, con soli 12 subiti, +55 di differenza reti, sedici clean sheet (ventuno in tutte le competizioni). Il capocannoniere Lautaro Martinez a 23 centri, che si permette il "lusso" di sbagliare un rigore, l'unica vera pecca di ...