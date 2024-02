Faceva prostituire minorenni. In cella il barista reclutatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Video vietati ai minori con, ragazzine e ragazzini che spingeva anche a prostituirsi e che filmava pure durante i loro incontri sessuali. Per ogni tipo di scena girata e di prestazione, il prezzo richiesto ai clienti era diverso. Il presunto registra e protettore, o meglio sfruttatore, è Graziano Rigamonti, 34 anni, di Montesiro di Besana Brianza, che gestiva un bar a Brivio, il Bar dello Zoo, dove, dopo la chiusura, a saracinesche abbassate, ne accadevano di tutti i colori, soprattutto a luci rosse. Rigamonti era anche conosciuto per la sua militanza in una cover band dei “Blues Brothers“ con la quale girava i locali della Brianza. Lo hanno arrestato i carabinieri della compagnia di Merate, su mandato di cattura firmato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano. Sono stati gli investigatori della Dda meneghina a chiedere le manette ...