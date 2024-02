"Dobbiamo essere un Paese che investe di più sulla scuola"

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo lo sciopero degli studenti del Cartesio si mobilita anche la politica. Oggi pomeriggio il sindaco Giacomo Ghilardi, insieme all’Amministrazione, incontrerà una delegazione in Comune. "Martedì, dopo aver appreso della protesta pacifica indetta dai ragazzi, sono andato aper ascoltare le loro voci e provare ad aiutarli a trovare alcune soluzioni da condividere con gli enti preposti. Ci sono diverse problematiche, sia strutturali che organizzative, che richiedono attenzione. Abbiamo da subito garantito che ci muoveremo con Città Metropolitana per affrontare le criticità sull’edificio e ci impegneremo a creare le condizioni per un dialogo costruttivo tra tutte le parti coinvolte. Insieme possiamo lavorare per garantire un ambiente scolastico migliore per tutti". Anche Daniela Caputo, consigliera delegata alle infrastrutture e tranvie di Città Metropolitana ...

