Pasalic non ne azzecca una | difesa in balia degli avversari E l’errore di Carnesecchi…

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Milano. Un naufragio in piena regola per l’Atalanta, che perde 4-0 contro l’Inter uscendo a pezzi da San Siro: le pagelle del match. Le pagelle di Inter-Atalanta 4-0 Carnesecchi 5 – La combina grossa sul gol del vantaggio interista, bucando la presa in uscita bassa e spianando la strada al comodo tap-in di Darmian. A stretto giro di posta si fa redime parzialmente respingendo in bello stile un altro tentativo a tu per tu del numero 36 interista. Non può nulla, invece, sul pezzo di bravura di Lautaro Martinez. Nella ripresa para il rigore di Lautaro Martinez, ma è costretto a capitolare sia sulla ribattuta vincente di Dimarco che sul blitz finale di Frattesi. Scalvini 4.5 – In dubbio fino all’ultimo a causa del problema alla spalla rimediato contro il Milan. La sua serata-bis a San Siro è una di quelle da archiviare il più velocemente possibile. Soffre tremendamente quando l’Inter ...