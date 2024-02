Cresce la povertà energetica | a pagare il prezzo più alto è il ceto medio

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ladelle famiglie italiane è cresciuta nel 2022, ma non per tutti allo stesso modo. Per una volta, e questa è la buona notizia, ailpiùnon sono state le fasce economicamente più deboli. Ma lo stesso non si può dire per le fasce medie. In generale le famiglie indiventano circa 2 milioni, ovvero circa il 7,7% del totale. I dati emergono dallo studio Evoluzione dellain Italia, realizzato dall’Osservatorio italiano sulla(Oipe) e presentato in collaborazione con la Fondazione Banco dell’energia. Lo studio Oipe sullaL’aumento dei prezzi energetici ha ...