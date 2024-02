Rubano mitragliatrici da un’auto di servizio dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ferrara, 27 febbraio 2024 – Mentre erano impegnati per sedare una lite in famiglia, alcuni ladri hanno rubato dall’auto dideidue pistoleM12, alcuni caricatori con proiettili, manganelli e altro materiale. E’ successo ieri sera a San Nicolò di Argenta, in provincia di Ferrara. I militari erano infatti intervenuti all’interno di una casa per una lite domestica e gli oggetti rubati si trovavano dentro la loro vettura. Sono state avviate subito indagini e nel frattempo parte della refurtiva sarebbe stata ritrovata.