Quante posizioni guadagna Arnaldi nel ranking ATP? Irrompe nei top40! E se vince ancora ad Acapulco…

(Di martedì 27 febbraio 2024) Matteosi è qualificato agli ottavi di finale del torneo500 di Acapulco grazie a un’autentica prova di forza fornita contro lo statunitense Taylor Fritz. Il tennista italiano ha infatti sconfitto il numero 10 al mondo in tre set e si èto il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento messicano, dove ora dovrà affontare l’altro americano Ben Shelton (numero 17 del circuito e penultimo uomo in grado di sconfiggere Jannik Sinner). Il 23enne si sta confermando ad altissimi livelli e grazie al successo odierno è piompato di forza nella top-40 virtuale del. Il nostro portacolori vanta infatti 1.091 punti (oggi ne ha raccolti 30) e ha compiuto un balzo in avanti di quattro, issandosi provvisoriamente al 38mo posto. Ricordiamo che la ...

Jasmine Paolini si è qualificata per le semifinali del WTA 1000 di Dubai 2024, archiviando così il miglior risultato della carriera e aggiornando il suo Best ... (oasport)

La magica settimana di Jasmine Paolini a Dubai si è conclusa quest’oggi con un rocambolesco successo in finale sulla russa Anna Kalinskaya per 4-6 7-5 7-5 ... (oasport)

Israele-Hamas, decine di razzi dal Libano contro l'Alta Galilea: iden: 'Israele potrebbe fermare attacchi durante il Ramadan'. Decine di razzi dal Libano contro l'Alta Galilea ...adnkronos

Foligno, proteste per il patrocinio del Comune alla proiezione del film filorusso. Gli ucraini: «sindaco e giunta chiedano scusa»: FOLIGNO - “Per il patrocinio concesso alla proiezione del film “Il testimone” il sindaco e la giunta ci chiedano scusa”. È la voce, corale, degli ucraini che ...ilmessaggero

Nuovo concorso per 766 ispettori del lavoro 2024 e scorrimento delle graduatorie, bando in arrivo e ultime novità: Nuovo concorso per 766 ispettori del lavoro 2024 e scorrimento delle graduatorie, bando in arrivo e ultime novità ...tag24