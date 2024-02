Potatura agrumi | quando e come farla | la guida

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tra gli alberi da frutto più diffusi in Italia ci sono gliad esempio l’arancio e il limone: queste piante crescono rigogliosamente soprattutto nelle regioni del sud, dove sono più spesso baciate dal sole, inebriando con i loro profumi meravigliosi. Coltivare glinon è poi così difficile, ma le piante hanno bisogno di alcune piccole attenzioni per far sì che diano più frutti. In particolare, bisogna praticare accurati interventi disin dal momento della loro messa a dimora. Scopriamofare., le caratteristiche delle piante Il termineracchiude tutte le piante appartenenti al genere Citrus, che include moltissimi alberi da fruttol’arancio, il limone, il mandarino, il bergamotto e il cedro. Si tratta ...