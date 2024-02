Non vogliono attendere il turno | mamma e figlia 14enne picchiano le infermiere del Santobono

"La famiglia in questo momento è un disastro. Molti Genitori non sanno gestire il rapporto con i figli , forse perché non sanno che con i figli devono parlarci ... (orizzontescuola)

A Bruxelles anche la voce di Coldiretti Treviso per Stop burocrazia e misure urgenti per reddito imprese: Stop alla burocrazia e all’aumento dei costi che danneggiano gli agricoltori italiani, incrementare gli aiuti alle aziende per contrastare la crisi e l’aumento dei tassi di interesse, garantire una ...padovanews

Napoli in cura dal dottor Calzona: cosa serve per la riscossa: L’allenatore, in carica da una settimana, affronterà domani la terza partita: l’obiettivo primario finora è stato rianimare la squadra e restituirle fiducia ...corrieredellosport

QS - "Dobbiamo sbloccarci in casa". Al ’Giglio’ non si vince da dicembre. Reggiana, tre punti col Sudtirol per svoltare: Dobbiamo sbloccarci in casa'. Al Giglio non si vince da dicembre. Tre punti col Sudtirol per svoltare", titola il Quotidiano Sportivo. Nesta: "Partita molto difficile contro una squadra insidiosa. Ma ...tuttob