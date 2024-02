Formula 1 | le prime due gare coincidono con l’inizio del Ramadan Ecco perché in Bahrain e Arabia Saudita si corre di sabato

(Di martedì 27 febbraio 2024) Siranno dianziché di domenica leduedel della stagione di1 che si terranno in. La F1 infatti ha deciso di anticipare di un giorno la programmazione di entrambe le tappe per rispettare il. Dunque le prima due tappe del Circus non vedranno ledella domenica ma solo il, dato che per regolamento tra duedeve passare una settimana. Il 10 di marzo ha inizio il, e i credenti si preparano a vivere il uno dei momenti religiosi più importanti per la cultura islamica – che segue le fasi lunari e ha quindi date mutevoli. Durante questo periodo i fedeli hanno l’obbligo di rispettare il ...

