Alessandra Mussolini aggredita a Strasburgo da uno sconosciuto | «Mi ha picchiata con una stampella | sono sconvolta»

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un uomo ha aggredito la parlamentare del Ppe che stava andando a cena in un ristorante con alcuni collaboratoriUn uomo ha aggredito la parlamentare del Ppe che stava andando a cena in un ristorante con alcuni collaboratoriUn uomo ha aggredito la parlamentare del Ppe che stava andando a cena in un ristorante con alcuni collaboratori