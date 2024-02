Yacht d’epoca per cardioscreening

Katja, lo yacht d'epoca dal fascino inglese ha compiuto 90 anni

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’imbarcazione’Dulcinea’ ha a bordo la Cardioteam Foundation Onlus per screening ecocardiografici gratuiti a soggetti a rischio. La campagna ’Una vela per il cuore’, promossa con la Lega Navale Italiana, si svolge a bordo del 14 metri a vela del 1991, progettato da Carlo Sciarrelli e realizzato dai maestri d’ascia dei cantieri Carlini di Rimini. A febbraio la barca è alle Eolie e a Palermo e in Sicilia resterà anche a marzo. Ultima tappa a Trieste per la Barcolana di settembre.