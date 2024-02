Scontri a Pisa | Piantedosi | «Le regole non sono cambiate | valuteremo eventuali errori I manifestanti devono collaborare»

(Di domenica 25 febbraio 2024), quale è la linea? «Lesulla gestione dell'ordine pubblico non, anche stavolta non ci si sottrarrà ad una valutazione di ciò che...

Scontri a Pisa , quale è la linea? «Le regole sulla gestione dell'ordine pubblico non sono cambiate , anche stavolta non ci si sottrarrà ad una valutazione di ... (ilmessaggero)

Salvini, le parole di Mattarella si leggono, non si commentano: Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini ha risposto così - per tre volte - a chi gli chiedeva, a margine della scuola politica della Lega, un commento sulle parole del capo dello Stato ...ansa

Studenti pro-Palestina manifestano e vengono picchiati dalla Polizia: Scontri tra studenti e polizia nei cortei per la Palestina che hanno sfilato oggi 23 febbraio a Firenze e Pisa. Nel capoluogo toscano il corteo, partito da piazza Santissima Annunziata ha sfilato per ...secondopianonews

Lo studente perfetto non è quello che non pone mai domande, abbassa sempre la testa e rinuncia a pensare: Le parole del Presidente della Repubblica sui fatti di Pisa segnano uno spartiacque che è al contempo ... fondate sul confronto e non sullo scontro, sulla dialettica democratica e non su imposizioni.huffingtonpost