Pancake alti e soffici | una nuvola delicata Hanno solo 75 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di domenica 25 febbraio 2024) Quando ho voglia di una colazione simile ad una carezza preparo sempre la ricetta dei. Questisono irresistibili e faccio contenta tutta la mia famiglia. Sono golosi e sfiziosi e si sciolgono letteralmente in bocca. Grandi e piccini cercano sempre di accaparrarsi l’ultimorimasto nel piatto.: ingredienti e preparazione. Preparare questia colazione è facilissimo. Infatti impiegouna decina di minuti per l’impasto e servono altrettanti minuti per cuocerli. Alla fine riesco a portare a tavola 4 porzioni da 75 calorie l’una. Come ingredienti uso: 23 ml di latte 2 gr di lievito per torte 2 tuorli d’uovo Aroma di vaniglia quanto basta 35 gr di ...