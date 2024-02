Muore a 49 anni l’attore Kenneth Mitchell Gli ultimi impegni nella serie Star Trek grazie a un sostegno per recitare in piedi

(Di domenica 25 febbraio 2024) È mortocanadese. Aveva 49e dal 2019 combatteva contro la sclerosi laterale amiotrofica. Nato a Toronto il 25 novembre 1974,è stato uno prima sportivo, titolaresquadra di calcio della University of Guelph, e solo in seguito si è dedicato alla recitazione, che nel 2003 lo ha portato anel film La regola del sospetto accanto ad Al Pacino e Colin Farrell. Ma anche in molti episodi della saga di: prima e seconda stagione di: Discovery, sestadel franchise di: i Klingon Kol. In 15 episodi è stato Sam Lucastv Ghost ...

Dramma in un liceo di Palestrina, a Roma, col Professore Antonio Negro morto dopo un malore accusato in classe (notizie.virgilio)

Vincenzo Rizzotto , 42 anni , è stato ucciso a Mascalucia (Catania) con un coltello da sub al culmine di una lite durante la festa per i 18 anni della figlia : è ... (fanpage)

Florida, 25 febbraio 2024- Una bambina di 7 anni Scava una buca in spiaggia , viene travolta dalla sabbia e muore . La tragedia si è verificata in Florida, a ... (ilfaroonline)

Tomaso Trussardi replica a Chiara Ferragni: «L'ho conosciuta quando era una "bloggherina" e non la invitavano alle sfilate»: «Conosciamo Chiara Ferragni da molti anni. Da quando era una semplice, ma talentuosa, "bloggherina". La quale ancora faticava ad essere invitata alle sfilate».leggo

Incinta Muore per malore, anche il suo bimbo non ce l'ha fatta: Non ce l'ha fatta il piccolo Andrea, nato una settimana fa con un cesareo d'urgenza dopo che la sua mamma, 37 anni, all'ottavo mese di gravidanza, ha avuto un malore improvviso a casa ed è poi morta.ansa

Incinta Muore per malore, anche il suo bambino non ce l’ha fatta: Andrea è morto tra le braccia del papà: Non ce l'ha fatta il piccolo Andrea, nato una settimana fa con un cesareo d'urgenza dopo che la sua mamma, 37 anni, incinta all'ottavo mese di gravidanza, ha avuto un malore improvviso a casa ed è poi ...leggo