Lo Show dei Record con Gerry Scotti | nella quarta puntata sensazionali record acquatici e molto altro

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 25 febbraio 2024) Lodeiconduce su Canale 5 la, la prova del judoka italiano Emanuele Bruno, una maestosa Poiana che volerà in studio eDomenica 25 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5,conduce un nuovo appuntamento con Lodei, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. Grande novità in arrivo: nel corso delle prossime puntate, i telespettatori potranno assistere ad alcuni. ...