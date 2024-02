L' Inter cala il poker contro il Lecce | i nerazzuri volano a più 9 sulla Juve

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nonostante diverse assenze pesanti e un discreto turnover, l'non si ferma ed espugnacentrando la settima vittoria di fila in campionato e decima in tutte le competizioni. Al Via Del Mare finisce 4-0 grazie alla doppietta di un super Lautaro Martinez (raggiunta quota 101 gol in Serie A) e ai sigilli di Frattesi e De Vrij: per i nerazzurri si tratta di un filotto di tre gare con quattro reti segnate. La squadra di Inzaghi torna così immediatamente a +9 in vettantus e con una gara ancora da recuperare, mentre gli uomini di D'Aversa rimediano il terzo ko consecutivo senza segnare, restando a quota 24 a +4zona retrocessione. Dopo un quarto d'ora di assoluto equilibrio e poche emozioni i nerazzurri la sbloccano con il solito Lautaro, che trova spazio tra le linee sul ...