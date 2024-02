Come sta Alberth Elis? Il Bordeaux | “rimane in coma artificiale protettivo”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 25 febbraio 2024) Momenti di grande paura per, l’attaccante honduregno delricoverato in ospedale dopo un brutto colpo alla testa durante la partita di Ligue 2 di sabato contro il Guingamp. “E’ ancora impossibile stabilire la prognosi vitale e funzionale”, è il comunicato del club francese. Secondo i Girondini, il calciatore, “vittima di un trauma cranico”, è stato sottoposto a “intervento chirurgico durante la notte presso il centro ospedaliero Pellegrin, dovein”. Il club “prevede quindi di non poter comunicare nuove informazioni per alcuni giorni e non farà ulteriori commenti sullo stato di salute di. Chiediamo moderazione nella diffusione di informazioni mediche, in segno di rispetto per lui, la sua ...