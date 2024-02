Come calmare una persona ansiosa | 5 stratagemmi che si riveleranno utilissimi

Allegri e querelle contratto: c'è una data chiave sul futuro alla Juve: Massimiliano Allegri ripete il doppio mantra “calma e pazienza” per allontanare vibrazioni negative e mettere a fuoco, al meglio, l’obiettivo principale: « tornare in Champions League dove la Juve c’è ...tuttosport

Allegri e querelle contratto: dribbling sul futuro Juve e parole da aziendalista: Massimiliano Allegri ripete il doppio mantra “calma e pazienza” per allontanare vibrazioni negative ... Tutto il resto non è esattamente “noia”, Come cantava Franco Califano, ma qualcosa che non lo ...tuttosport