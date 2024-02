Azzurra De Lollis commossa ricorda Sandra Milo | ma fa una critica alle colleghe di sua madre | assenti al funerale

Verissimo, la figlia di Sandra Milo spiazza tutti: “Né un messaggio, né una chiamata”: Azzurra De Lollis ricorda la madre Sandra Milo a Verissimo. Nell’ultima puntata del celebre talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, abbiamo assistito a un’intervista con Azzurra De Lollis, ...donnaglamour

Verissimo, le anticipazioni: tutti gli ospiti di domenica 25 febbraio: Infine, nel talk questa domenica sarà presente la figlia di Sandra Milo, Azzurra De Lollis, per raccontare la scomparsa dell’artista a fine gennaio. La nascita della figlia ha rappresentato un momento ...tvdaily

Sandra Milo, la figlia Azzurra De Lollis in lacrime: «Delusa dai colleghi, molti neanche le condoglianze hanno fatto ma sono andati in tv a parlare di lei»: Azzurra De Lollis, la terzogenita di Sandra Milo, arriva in studio da Silvia Toffanin per ricordare la mamma morta lo scorso gennaio. Non riesce a trattenere le lacrime la donna. «Più passa il tempo e ...msn