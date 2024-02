Sostenibilità in pista In Autodromo l’E-day

18.09.23 “IMOLA GREEN”: TRE GIORNI DI APPUNTAMENTI IN PISTA, NEL PADDOCK E AL MEDIA CENTER ...

(Di sabato 24 febbraio 2024) Conferenze, dibattiti e soprattutto una grande parata inall’insegna della. Domenica 3 marzo, con ingresso gratuito, arriva inl’E-day 2024. L’evento, organizzato dal Centro per le comunità solari e patrocinato dal Comune, approda per la prima volta in città dopo essere andato in scena a Medicina (sede dell’associazione) lo scorso anno. E-day nasce per discutere della transizione energetica e il ruolo delle comunità solari e energetiche. Il tutto alla presenza di esponenti rappresentati istituzionali, accademici e leader del settore. "Una giornata piena di energia solare, innovazione e divertimento – assicurano gli organizzatori –. L’occasione giusta perfetta per discutere di transizione energetica e il ruolo delle comunità energetiche". Ci sarà l’occasione di partecipare a workshop interattivi, ...