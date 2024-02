**Quirinale: Sarah Sclauzero, la formazione contro la violenza**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Sarah Sclauzero, 51 anni, nominata Ufficiale dell?Ordine al merito della Repubblica italiana "per affrontare con competenza il tema dell?aiuto alle persone vittime di violenza?. Con altre donne ha fondato il centro antiviolenza Aps ?Me.Dea?, Onlus con la finalità di formare le persone alla non violenza in tutte le sue manifestazioni.

Misseri, 'se mi fossi ucciso Sarah avrebbe avuto giustizia': Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia

Misseri è tornato libero, ha lasciato il carcere di Lecce: Michele Misseri ha lasciato questa mattina il carcere di Lecce dopo aver scontato una condanna per soppressione di cadavere: il 69enne era stato condannato a otto anni per aver gettato in un pozzo ad ... ansa