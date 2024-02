"Io, bloccata e molestata contro un muro in stazione". La denuncia di una 17enne

(Di sabato 24 febbraio 2024) Avvicinata da un uomo che l’avrebbe schiacciataun, palpeggiata e baciata, prima che lei riuscisse a divincolarsi e a scappare. È il racconto agghiacciante di una ragazza di 17 anni che sarebbe stata vittima di un tentativo di stupro giovedì 15 febbraio allaCentrale di Milano: secondo quanto emerso, stava andando a prendere il treno che l’avrebbe riportata a casa in Val Sangone, in provincia di Torino, dopo aver trascorso la giornata a Milano, quando è statadallo sconosciuto mentre si trovava su una scala mobile. L’uomo l’avrebbe costretta a stare fermaun, per poi toccarla e baciarla. La giovane è riuscita a liberarsi da quella morsa e a fuggire fino a raggiungere i binari e a salire sul treno con destinazione Torino. Poi, una volta ...