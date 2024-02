Inter-Lecce | tanti dubbi di formazione! Inzaghi pensa a quattro cambi – CdS

Verso Lecce-Inter, ballottaggio per Inzaghi: Sanchez insidia Arnautovic

Inter, tre settimane per chiudere i conti. Ma Sommer è in dubbio per Lecce: Se dovesse smaltire la febbre in tempo l’ex Bayern partirebbe con la squadra per la trasferta di Lecce, altrimenti tra i pali toccherà a Emil Audero. L’ex Sampdoria non ha mai giocato in campionato, ... ilrestodelcarlino

Inter, stop di 10-15 giorni per Thuram: L'attaccante dell'Inter, che si è infortunato durante la gara di andata ... saltando le partite contro Lecce e Atalanta. (ANSA). sport.tiscali

Inter si prepara per la sfida contro Lecce in Serie A: L'Inter, dopo la recente vittoria per 1-0 contro l'Atletico Madrid in Champions League, si sta preparando per il ritorno in Serie A. La squadra guidata da Inzaghi scenderà in campo domenica 25 febbrai ... informazione